Abdullah Avcı: Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor

Abdullah Avcı: Trabzonspor Türkiye Kupası\'nı kazanmayı hedefliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan yarı final rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un en güçlü takımlardan biri olduğunu ve 10. Türkiye Kupası'nı kazanmayı istediklerini söyledi. Avcı, finale kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını ve kariyerindeki üçüncü Türkiye Kupası finaline çıkacağını ifade etti.

08.05.2024 23:21
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan ve 4-0 kazanarak tur atladıkları yarı final rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini dile getiren Avcı, "Bizim için sezonun en önemli maçlarından bir tanesiydi. Ulaşılabilir koyduğumuz hedef lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Trabzonspor, bu ülkenin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tarihimizde 9 kez aldığımız Türkiye Kupası'nı 10. kez müzemize götürmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Kazanarak tur atladıkları için mutlu olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Hedeflerimizden bir tanesi finale kalmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Benim kariyerimdeki üçüncü Türkiye Kupası finalim olacak. Umarım bunun karşılığını alırız. Trabzonspor tarihinde Ahmet Suat Özyazıcı bütün kupaları alan bir teknik direktördü. Umarım bu bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

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