Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor dış sahada daha başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor dış sahada daha başarılı

Abdullah Avcı\'nın ikinci döneminde Trabzonspor dış sahada daha başarılı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başına geldiği dönemde dış sahada 21 puan toplarken, iç sahada ise 19 puan aldı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Trezeguet ise dış sahada attığı 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

05.04.2024 12:57  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına ikinci kez geldiği dönemde en çok puanı dış sahada topladı. Avcı, dış sahada 21, evinde ise 19 puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak moral buldu. Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte Abdullah Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde iç sahaya göre dış sahada daha çok puan topladı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde oynadığı 23 maçın 11'ini evinde 12'sini ise deplasmanda oynadı. Avcı'nın öğrencileri söz konusu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İç sahada oynanan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan kazanan deneyimli çalıştırıcı, deplasmanda ise 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 21 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda Fenerbahçe, Gaziantep FK, İstanbulspor (hükmen), MKE Ankaragücü, Pendikspor ve Konyaspor'u mağlup etti. Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavililer; Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Alanyaspor deplasmanlarında ise puan alamadı.

Trezeguet, deplasmanları daha çok seviyor

Trabzonspor'da bu sezon attığı 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Trezeguet, bu gollerden 6'sını dış saha maçlarında kaydetti. Mısırlı oyuncunun deplasmanda gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer mağlubiyet görmedi ve söz konusu maçlarda 13 puan elde etti.

29 yaşındaki futbolcu dış sahada Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsarken Sivasspor, İstanbulspor, Pendikspor ve Konyaspor karşılaşmalarında da 1'er gol buldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor dış sahada daha başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
11:44 Türkiye’deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu Dev kargo firması iflas etti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! Dev kargo firması iflas etti
11:24 İmamoğlu’ndan “Murat Kurum nasıl bir rakipti“ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
13:14 Trabzonspor, seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu’na taşıdı Trabzonspor, seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:29 KKTC Dışişleri Bakanı’nın Telefonu Fenerbahçe Marşıyla Çaldı KKTC Dışişleri Bakanı'nın Telefonu Fenerbahçe Marşıyla Çaldı
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 13:25:29. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor dış sahada daha başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement