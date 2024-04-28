Spor

- Abdullah Avcı: "Trabzonspor vazgeçmeyeceğini gösterdi"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün yine Trabzonspor'un vazgeçmediğini gösterdiğini belirterek, hedeflere doğru ilerlediklerini söyledi.

Tredyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Taraftarsız oynadığımız Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında konsantrasyon olarak taraftarsız oynamakta zorlanıyoruz. Özellikle taraftarımız bizim için önemli bir oyuncumuz. Lütfen bizi bir daha yalnız bırakmasınlar. Ne kadar konuşsak, ne kadar çalışsak oyunun başlangıcında iki şey var. Top rakipteyken ya sert olacaksın ya da topa sahip olacaksın. Erken final paslarında geçişten gol yedik. Doğru oyun oynayacaksak, oyuna sadık kalacaksak, oyunu döndürme şansınız fazla oluyor. İkinci yarı itibarıyla bir gole bakıyordu. Bu bizi oyunun içine sokacaktı. Doğru değişiklikler cevap verdi. Geriden gelip kazanmak son derece önemli" dedi.

"Dragus önemli bir oyuncu"

Trabzonspor'un bugün yine vazgeçmediğini gösterdiğini belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. Bitmiş gibi gözüken ama yaklaştığımız önemli transferler var. Dragus önemli bir oyuncu. Geldiği günden beri Gaziantep FK'ya önemli işler sergiledi. Bugün de bize karşı ciddi bir performans sergiledi. Onuachu ile konuşuyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken onunla da konuşuyoruz. Onuachu onunla konuştuğumu size söylememiş ben de söylemiyim o zaman. O bizim aramızda kalsın. Yarışırken, önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Daha çok alternatifi olan ve zenginliği olan bir takım için çalışıyoruz."

Oyun olarak geliştiklerini belirten Avcı, "Bazen sonuç alıyoruz, bezen de alamıyoruz ama önümüzdeki sezon için daha iyi hale getireceğimiz bir durum olacağını düşünüyorum. Her kulvarda yarışan bir Trabzonspor oluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.