Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız"

04.04.2022 00:05

- Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul'un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah...

- Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul'un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçını ardından, "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunların kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian İsmael'in sahaya çıkması muhtemel oyun planını anlamak için geçmişte çalıştırdığı takımları analiz ettiklerini söyledi. Avcı, şöyle konuştu: "Hoca değişikliği, Avrupa kupaları hedefi, hoca değişikliğinde kendisini tekrar iyi hissettirme ve tekrar yarışın içerisine girme çabası. Maça hazırlanırken hocalarının son dönemde oynattığı formasyondan ve yaptığı açıklamalardan yola çıkarak 3-4-3 sistemine göre hazırlandık. Hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda savunmada ve hücumda neler yaptığına çalıştık. Haftamızda çok iyi geçti. İlk yarı itibariyle oyun dalgalı sürece girdi. İlk yarı Djaniny atsa belki öne geçecektik. İkinci yarı itibariyle golü bulduk. Bugün ki kilit nokta savunma arkasına koşulardı. Hüseyin'in pasıyla bunu yaptık. İkiyi bulabilirdik ama rakibin de kaliteli ayakları var, penaltı kaçırdılar. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sonra golü buldular kırmızı kart oldu. Sonra fırsatlar yakaladık son dakika direkten dönen bir top var. Oyun gitti geldi. Kazanmak istedik ama kazanamadık. Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul'un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık. Kazansak da matemaiksel olarak iyi olacaktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum beni bugün çok duygulandırdılar. Buraya gelip destek veriyorlar. Biz sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız. Rakip iyi bir rakip onları da kutluyorum. Sezon başından itibaren 8 tane farklı sol bek ile değişip oynadık, ligin en iyi stoper tandemini kaybettik. Sağ da sol da ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık mekanizmalar bozuldu ama hep ayakta kaldık. Eğer bu stoperler ve sol bek rotasyonum bu kadar sıkıntılı olmasaydı belki geçen ay şampiyonluğu ilan etmiştik. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Ciddi bir puan farkıyla öndeyiz yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize de başarılar diliyorum" dedi.

Çift vuruş pozisyonunda kural hatası olup olmadığıyla ilgili soruya Avcı, "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm o tarz geri pas verilmeyen bin tane de pozisyon var. Olayı da başka bir yere çekmesinler" şeklinde konuştu.

Nwakaeme'nin ilk yarı sonunda oyundan alınmasıyla ilgili Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Oyun da bunlar var. Nwakaeme bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Bazen hayal ettiğin oyuncunun oyuna girmesini beklersin. Bizim yaptığımız hamle de doğru çıktı ve Cornelius'un yaptığı koşu sonucunda da golü bulduk."

Abdullah Avcı: Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız
Abdullah Avcı: Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız
Abdullah Avcı: Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız' - Son Dakika


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