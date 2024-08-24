Abdullah Ilgaz Paris\'e uğurlandı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları atletizm branşında ülkemizi temsil edecek olan para atlet Abdullah Ilgaz Konya'dan Paris'e uğurlandı.

Fransa'nın Paris kentinde 28 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihleri arasında geçekleşecek olan 2024 Yaz Paralimpik Oyunları için Konyalı para atlet Abdullah Ilgaz, Paris'e yolcu edildi. Ilgaz için Konya Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile sporcunun ailesi ve yakınları katıldı.

Doğuştan sol kolunda engelli olan Ilgaz, bir çok ulusal ve uluslararası turnuvada madalyalar kazanırken Haziran ayında İsviçre'de yapılan yarışmalarda birinci olarak 2024 Yaz Paralimpik Oyunları için kota almıştı. - KONYA