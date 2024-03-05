Abdullah Kayapınar, Dubai'de 2 altın madalya kazandı ve dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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Spor

Abdullah Kayapınar, Dubai'de 2 altın madalya kazandı ve dünya rekoru kırdı

Abdullah Kayapınar, Dubai\'de 2 altın madalya kazandı ve dünya rekoru kırdı

Sivaslı milli sporcu Abdullah Kayapınar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 49 kiloda 2 altın madalya kazandı. Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

05.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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Sivaslı milli sporcu Abdullah Kayapınar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 49 kiloda 2 altın madalya kazandı. Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Para Powerlifting Dünya Kupası müsabakaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan 49 kilo ağırlığındaki Sivaslı milli sporcu Abdullah Kayapınar, önemli bir başarıya imza attı. Kayapınar, Paris Olimpiyatları kota yarışlarında dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun 3 katından fazla ağırlık kaldıran Sivaslı Kayapınar, dünya çapındaki rekortmenler de dahil olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti. Abdullah Kayapınar, 174 kilogramlık kaldırışıyla şampiyonluk kürsüsünün sahibi oldu.

Aynı zamanda bireysel sıralamada da ilk sırada yer alan Kayapınar, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Not: Paralimpik halterde kaldırmalar, sırt aşağı yatarak yapılıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Spor, Güncel, Son Dakika

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