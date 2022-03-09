Abdullah Toprak'tan gümüş madalya - Son Dakika
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Abdullah Toprak'tan gümüş madalya

09.03.2022 20:51
Abdullah Toprak'tan gümüş madalya

U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak gümüş madalya kazandı.

U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak gümüş madalya kazandı.

U23 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde 72 kilo final maçında mindere çıkan Abdullah Toprak, Gürcistanlı Giorgi Chkhikvadze ile karşılaştı. Milli güreşçi Toprak, nefes kesen mücadeleyi 7-5 kaybederek Avrupa 2.'si olarak gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen millilerde Fatih Bozkurt, Abdurrahman Kalkan, Mustafa Sefa Yıldırım, Emre Mutlu ve Kadir Kamal'den sonra Abdullah Toprak, 6.'cı madalyayı Türkiye'ye kazandıran isim oldu. - İSTANBUL

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Abdullah Toprak, Gümüş Madalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Toprak'tan gümüş madalya - Son Dakika


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