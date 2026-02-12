Abdullah Yılmaz Olimpiyat'ta Yarışacak - Son Dakika
Abdullah Yılmaz Olimpiyat'ta Yarışacak

12.02.2026 09:06
Türkiye'yi temsil eden Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda 10 km serbest stilde yarışacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, yarın erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde yarışacak.

İtalya'daki oyunların 7. gününde milli sporcu Abdullah Yılmaz, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.

Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan milli sporcunun erkekler 10 kilometre serbest yarışı, TSİ 13.45'te başlayacak.

Milano-Cortina 2026'daki ilk yarışına kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemelerinde çıkan Abdullah, müsabakayı 80'inci tamamlamıştı.

Kaynak: AA

09:22
