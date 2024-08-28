Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu

Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılar elde eden para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ocakoğlu, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

28.08.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Sekiz yıl önce başladığı bilek güreşinde 3 Avrupa şampiyonluğu ile bir dünya ikinciliği ve ulusal organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan Haliliye Belediyesi sporcusu 24 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, 15-25 Ağustos'ta Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Abdulsamet Ocakoğlu, AA muhabirine, bilek güreşinde birçok madalya kazandığını söyledi.

Geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğu hedefine bu yıl ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Abdulsamet, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. Dünya ikinciliği beni üzmüştü. Pes etmedim, daha çok çalıştım, daha fazla antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Çünkü dünya şampiyonu olmayı çok istiyordum. En sonunda Moldova'da dünya şampiyonu olmayı başardım, bunun mutluluğu ve gururu içindeyim. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, bambaşka bir duygu. Madalyam ülkeme, aileme ve şehrime armağan olsun. Elimden gelenin daha fazlasını yapmayı hedefliyorum. İlk defa mutluluktan ağladım, orada tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı okutmak tarif edilemez bir duygu."

"En sonunda başardım"

Kendisi gibi engelli sporculara pes etmemeleri ve sonuna kadar çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Abdulsamet Ocakoğlu, "Spor yapanlar derece elde edemeyince hemen bırakmak istiyor. Ben de bu yollardan geçtim ama azmedersen hedefine ulaşıyorsun. Daha önceleri televizyonda dünya şampiyonu olanları görüyordum, ben olamadığım için üzülüyordum ama en sonunda başardım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Moldova, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:19:54. #1.12#
SON DAKİKA: Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement