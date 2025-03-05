Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum

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Galatasaray'ın eski ikinci başkanı ve futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak, takımın içinde bulunduğu durumla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı camiaya takımın zirve yarışında 4 puan avantajı olduğunu hatırlatarak, panik yapılmaması gerektiğini söyleyen Albayrak, "Camiamıza yalvarıyorum, moral verelim. Bir beraberlikle böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

05.03.2025 18:52
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Galatasaray'ın eski ikinci başkanı ve futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Albayrak, sarı-kırmızılıların gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PANİĞE GEREK YOK"

Abdurrahim Albayrak, "Camianın morale ihtiyacı vardı. Onun için bağlandım. Taraftarımıza sesleniyorum. Kimsenin paniklemesine gerek yok. Birlik olacağız ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Şu anda tek namağlup takım var Galatasaray. Tek lider var, Galatasaray. 4 puan önde, averajla önde... Bu panik nedir? İlk maçta da ikinci maçta da şansımız tutmadı, olabilir. Unutmayın ki bu takım 2 sene üst üste şampiyon oldu. Bu yönetimle oldu, bu taraftarla oldu. Kimsenin moral bozmasına gerek yok. Bu işler panikle olmaz. 8 dönem Galatasaray'da futbolun başında oldum. Bunun 6'sını şampiyonlukla tamamladık. Şu an yönetimde mevcut arkadaşlarıma da Okan hocaya da inanıyorum. Güvenim tamdır. Sakin kalacağız, soğukkanlı olacağız. 4 puan fark az değil. Takımımıza, yönetimimize moral verelim" dedi.

"CAMİAMIZA YALVARIYORUM"

Sözlerine devam eden Albayrak, "2 sene üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan rahmetli babam değil herhalde. Okan Buruk hocadır. Bu takım namağlup, yapmayın. Camiamıza yalvarıyorum, moral verelim. Bir beraberlikle böyle bir şey olabilir mi? 2-1'den sonra ben de çok üzüldüm. Kafama buz koydum... Kolay değil orada 2 puan bırakmak. Ama unutmayın ki Galatasaray 4 puan önde. Ne olur başkaları panik yapsın, biz yapmayalım. Hocanın da takımın da morale ihtiyacı var. Hocaya da oyunculara da güvenim sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK'E SÖYLEDİM

Albayrak, "Galatasaray yönetimi var. Futbola birkaç arkadaş bakıyor. Galatasaray Lisesi'nde ödül töreni vardı. Başkanla aynı masada oturduk. Neler yapılması gerektiğini başkana söyledim. Başkan da bana hak verdi. İkinci Başkanımız Metin Bey'e 'Abdurrahim Bey ile konuştuk. Sana talimat veriyorum, sen arkadaşlara bildir' dedi. Geçen sene de çok şeyleri başkanla konuştuk. O da gerekli tedbirleri aldı. Ben bazı gördüğüm aksaklıkları başkanımıza ilettim, o da Metin Bey'e söyledi. Bana bunlar yakışır, bunları yapmam lazım. Yönetim, Galatasaray'a gecesini gündüzünü vermiş, çalışıyorlar. Ben zaten onlarla hep beraberim. Ben sık sık Florya'ya gidemem. Devamlı gitsem yanlış anlaşılır" şeklinde konuştu.

VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Abdurrahim Albayrak Osimhen için ise, "Osimhen'in hırsını gördün mü? Nasıl mutlu etti beni... Tüm futbolcuların Alanya maçında aynı arzuyla oynayacağına gönülden inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"KEŞKE GALATASARAY'DA DEVAM ETSE"

Albayrak, Osimhen Galatasaray'da devam edecek mi?" sorusuna "Ah keşke devam etse... Icardi gibi o da bütün Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Dikkat edin 2 ay sonra gidecek olan bir dünya yıldızı nasıl canıyla başıyla mücadele ediyor. Bütün liglerimizde oynayan futbolcular ondan ders alsın. Ne kadar profesyonel futbolcu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Abdurrahim Albayrak, "Fenerbahçe ile yaşanan polemik hakkında yorum yapmak ister misiniz?" sorusuna da "Onlara girmek istemiyorum. Tüm Müslüman aleminin Ramazanını kutluyorum. Mayıs geliyor, Mayıslar bizimdir Allah'ın izniyle" diyerek yanıt verdi.

Abdurrahim Albayrak\'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray\'a yalvarıyorum

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Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Murat Avci:
    şarlatan.. 54 74 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    çincon un maskarası 26 40 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    ağla ağlaya 21 31 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Allahtan baskasina yalvarilmaz buda alisti yalvarmaya onune gelene yalvariyor 2 6 Yanıtla
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