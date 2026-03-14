Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai\'den transfer iddialarına yanıt

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

'ORHAN HOCAMIZA ARMAĞAN EDİYORUM'

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Christ Inao Oulai, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık hocamız bize iyi taktikler verdi. Biz de bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorduk. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık." dedi.

REAL MADRID İDDİALARINA CEVAP

Ağabeyinin Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı mücadeleyi yerinden takip etmesi ile ilgili gelen soruya cevap veren Oulai, transfer dedikodularına son vererek, "Bununla ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Şu an tamamen Trabzonspor kulübüne odaklanmış durumdayım. Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum.' ifadelerine kullandı.