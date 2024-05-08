Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Başladı - Son Dakika
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Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Başladı

Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde başladı. Kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün mücadele ettiği şampiyonada ilk maç Nizip Zeugma ile Suruç Belediyesi arasında oynandı ve Suruç Belediyesi rakibini 2-1 yenerek galip geldi. Müsabakalar 12 Mayıs Pazar günü sona erecek ve şampiyon ile ikinci takım 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

08.05.2024 12:49
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Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları, Kırklareli'nde başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

Çim hokey sahasındaki ilk karşılaşma Nizip Zeugma ile Suruç Belediyesi arasında oynandı. Suruç Belediyesi, rakibini 2-1 yendi.

Müsabakalar, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Organizasyonun şampiyon ve ikincisi, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA

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