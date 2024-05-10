Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli'nde Devam Ediyor - Son Dakika
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Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli\'nde Devam Ediyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor. Kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor. Rüzgarın etkisini arttırdığı kentte sporcular zorlanırken, müsabakaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan da izledi. Şampiyon ve ikinci olan takımlar, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

10.05.2024 17:17
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Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında üçüncü gün karşılaşmaları erkek ve kadın takımların maçlarıyla sürüyor.

Rüzgarın zaman zaman etkisini arttığı kentte sporcuların zorlandığı gözlendi.

Müsabakaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan da izledi.

Müsabakalar, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Organizasyonun şampiyon ve ikincisi, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA

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