Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli\'nde Devam Ediyor

Spor

Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında üçüncü gün karşılaşmaları erkek ve kadın takımların maçlarıyla sürüyor.

Rüzgarın zaman zaman etkisini arttığı kentte sporcuların zorlandığı gözlendi.

Müsabakaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan da izledi.

Müsabakalar, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Organizasyonun şampiyon ve ikincisi, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.