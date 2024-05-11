Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli\'nde Devam Ediyor

Spor

Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonluk maçlarında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp yer alıyor.

Çim hokey sahasında dördüncü gün karşılaşmaları kadın takımlarının maçlarıyla başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, AA muhabirine, müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini söyledi.

Müsabakaların yarın sona ereceğini ifade eden Karakan, şampiyon ve ikinci olan takımın 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacağını kaydetti.