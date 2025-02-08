Açıkalın: Değerli 3 puan aldık

Spor

- Nurettin Açıkalın: "Çok değerli bir 3 puan oldu"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın:

"Enflasyon düşer, her şey düşer, Kayserispor düşmez"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Konyaspor karşısında aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. Haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Geçen hafta Trabzonspor maçı sonrasında da aynı şeyi söylemiştim. Kazanmış bir takım edası vardı. Bugün de bunu taçlandırdık. Çok mutluyuz. Uzun süre sonra gelen bir galibiyet. Özellikle seyircilerimizi bunu tattırdığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Çok değerli bir 3 puan oldu"

"Çok değerli bir 3 puan oldu" diyen Açıkalın sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kötü bir takım değiliz. Çok güzel bir oyun oynuyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz süre içerisinde bu devam eder. Kayserispor gerçekten çok değerli. Şehir de bayram havası var. Bunu sağlayabilen yegane elimizdeki değerimiz. Şehrimiz yeteri kadar sahip çıkıyor. Umarım Eyüpspor maçından da galip geliriz. Taraftarımızın dediği gibi, enflasyon düşer, her şey düşer, Kayserispor düşmez."