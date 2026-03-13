Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve maç fazlasıyla rakibinin 4 puan gerisinde kaldı.

MAÇ SONUNDA ACİL TOPLANTI

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil olarak toplantı yapma kararı aldı. Yaklaşık 1 saat sürenin toplantının ardından yönetim, açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.

CUMARTESİ GÜNÜ BİR TOPLANTI DAHA

HT Spor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklama yapmadan stadyumdan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, cumartesi günü saat 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK'İN KADERİ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe yönetimi, gerçekleştirilecek bu toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek'i de çağırdı. Sadettin Saran'ın bu toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğine yönelik bir açıklama yapması bekleniyor.