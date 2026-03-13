Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

13.03.2026 23:30
Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de yönetim, maçın ardından stadyumda acil toplantı kararı aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından yönetim, açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, cumartesi günü bir toplantı daha yapacak. Saran'ın bu toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek'i de çağırdığı belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve maç fazlasıyla rakibinin 4 puan gerisinde kaldı.

MAÇ SONUNDA ACİL TOPLANTI

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil olarak toplantı yapma kararı aldı. Yaklaşık 1 saat sürenin toplantının ardından yönetim, açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.

CUMARTESİ GÜNÜ BİR TOPLANTI DAHA

HT Spor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklama yapmadan stadyumdan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, cumartesi günü saat 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK'İN KADERİ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe yönetimi, gerçekleştirilecek bu toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek'i de çağırdı. Sadettin Saran'ın bu toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğine yönelik bir açıklama yapması bekleniyor.

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    fenerbahçenin artık bu ruhsuz futbolla Beyin ölümü gerçekleşmiş geçmiş olsun 26 0 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    acil bu hocayı gönderin ismail veya volkanı getirin bu hocanın gazı kactı 11 1 Yanıtla
  • Enes sönmez Enes sönmez:
    Kante 11 garantili transfer edilmiş, yazık ya 3. lig takımı bile böyle transfer yapmaz, yazıklar olsun FB yi yönetenlere .. şu Devin i gönderin 100 milyon euro zarara soktu takımı ufffff 6 0 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Böyle olacaği herzamanki gibi sezon başında belliydiki. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
