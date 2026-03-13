Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve maç fazlasıyla rakibinin 4 puan gerisinde kaldı.
Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil olarak toplantı yapma kararı aldı. Yaklaşık 1 saat sürenin toplantının ardından yönetim, açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.
HT Spor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklama yapmadan stadyumdan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, cumartesi günü saat 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.
Fenerbahçe yönetimi, gerçekleştirilecek bu toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek'i de çağırdı. Sadettin Saran'ın bu toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğine yönelik bir açıklama yapması bekleniyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)