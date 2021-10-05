Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasındaki kriz, tat kaçırdı. Başkan Ali Koç, sık sık olumsuzluk yaşanmadığını ifade etse de Kasımpaşa maçında Mesut Özil, formasını Pereira'nın önüne bıraktı. Zaman zaman yedek kalan ve 90 dakikayı tamamlayamayan Mesut'un sabrı taştı. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçındaki görüntüden çok rahatsız. Yönetim de aynı düşüncede.
Ali Koç, hoca ve Mesut Özil'le tek tek görüşecek. Fanatik'in haberine göre; iki ismi toplantıda bir araya getirecek ve sorunları masaya yatıracak.
Mesut, Kasımpaşa maçından sonra sahanın ortasında çember oluşturan takım arkadaşlarının yanına gitmedi.
Son Dakika › Spor › Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu! - Son Dakika Spor