Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi

29.08.2022 22:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi

Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

Program sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kütahyaspor atkısı takdim ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan 43' yazan Belediye Kütahyaspor formasını hediye ettiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi - Son Dakika

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