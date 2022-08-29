Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi

Açılış ve miting programı için Kütahya 'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?

Kaynak: İHA

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