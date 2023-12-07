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Acun, Fenerbahçe'nin yeni transferine de formayı giydirecek - Son Dakika
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Acun, Fenerbahçe'nin yeni transferine de formayı giydirecek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız futbolcu Ryan Knet'i kadrosuna katmak istiyor.

07.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 15:10
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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Kent'e yeni bir talip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

KİRALIK OLARAK İSTİYORLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Acun gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin yeni transferine de formayı giydiriyor
Ryan Kent

KENT, İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Kent'in transferi için Fenerbahçe ile temaslara başlandı ve 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de Kent ile ilgileniyor.

Acun gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin yeni transferine de formayı giydiriyor
Ryan Kent

DAHA ÖNCE 3 FUTBOLCU TRANSFER OLDU

Hull City, daha önce Süper Lig devi Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı (Kiralık) kadrosuna katmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Ryan Kent, Spor, Son Dakika

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