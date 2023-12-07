Acun, Fenerbahçe'nin yeni transferine de formayı giydirecek

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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Kent'e yeni bir talip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

KİRALIK OLARAK İSTİYORLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Ryan Kent

KENT, İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Kent'in transferi için Fenerbahçe ile temaslara başlandı ve 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de Kent ile ilgileniyor.

Ryan Kent

DAHA ÖNCE 3 FUTBOLCU TRANSFER OLDU

Hull City, daha önce Süper Lig devi Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı (Kiralık) kadrosuna katmıştı.