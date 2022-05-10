Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum - Son Dakika
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Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum

10.05.2022 16:53
Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City'i kulübünü de satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Hayatındaki bir sonraki hedefi açıklayan Ilıcalı, "Umuyorum ve inanıyorum ki gelecek yıl bizim yılımız olacak. Bir yıl içinde, belki play-off'lara ya da Premier Lig'e yükselmek gibi farklı bir ruh hali ile büyük bir kutlama yılı yaşayacağız" dedi.

Türkiye'de yaptığı programlar ve ardından TV8'i almasıyla ciddi mesafe kat eden ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, son olarak İngiltere'de satın aldığı Hull City kulübüyle geniş bir yankı uyandırdı. Takımı bir iyi bir kötü giden Ilıcalı, gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER KISITLAMALARI KALDIRILDI

NTV Spor'da yer alan habere göre Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın yönetime gelmesiyle Hull City'de transfer kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı. Ligin düşük bütçeli takımlarından biri olan 'Tigers', gelecek sezon play-off potasında yer almak için bu sezonki başarısının üzerine en az 30 puan eklemesi gerekecek.

"PREMİER LİG'E ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sezonun son maçından sonra takıma bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Umuyorum ve inanıyorum ki gelecek yıl bizim yılımız olacak. Bir yıl içinde, belki play-off'lara ya da Premier Lig'e yükselmek gibi farklı bir ruh hali ile büyük bir kutlama yılı yaşayacağız" dedi.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum - Son Dakika


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