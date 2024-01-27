Acun Ilıcalı\'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor ile Abdülkadir Ömür'ün transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Transfer bedeli ve sözleşme konusunda son pürüzler konuşulurken, iki kulübün prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Abdülkadir Ömür'ün önümüzdeki hafta içerisinde İngiltere'ye gitmesi ve sağlık kontrollerinin ardından Hull City'e imzayı atması bekleniyor.

6 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 asistlik katkı verdi.