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Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

14.01.2022 17:02

İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Ilıcalı, Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Ilıcalı, taraftarın istifaya davet ettiği Koç hakkında tam tersini düşünüyor. Acun Ilıcalı, "Başkanımız Emre ile yolları ayırmak istemedi. Emre'ye taraftarımızın yeterli desteği verdiğini düşünmüyorum. Bence Başkanımız Ali Koç, görevine devam etmeli. Durumu düzeltebileceği sürece şans verilmeli" ifadelerini kullandı.

Medya patronu Acun Ilıcalı, Blu TV'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 adlı programda Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Taraftar kızabilir! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

"DESTEK YOKTU"

Emre Belözoğlu'na taraftarın destek vermediğini belirten Ilıcalı, "Yönetim olarak söylemiyorum. Taraftarımızın yeterli desteği verdiğini düşünmüyorum. Büyük destek olsaydı Başkanımız Ali Koç bundan etkilenirdi" ifadelerini kullandı.

Taraftar kızabilir! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

"EMRE BELÖZOĞLU İSTEMEDİ"

Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nun kulüpte kalması için uğraştığını vurgulayan Ilıcalı, "Başkanımız yolları ayırmak istemedi. Bünyenin içinde olmasını istedi. Emre tek başına yoluna devam etmek istedi. Haksızlık da değil, çok taze bir hocaydı. Başkanımız büyük bir ismi getirmek istedi" dedi.

Taraftar kızabilir! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

"GÖREVİNDE KALMALI"

Acun Ilıcalı, taraftarın istifa çağrısı yaptığı Başkan Ali Koç hakkında ise tam tersi görüşe sahip. Ilıcalı, "Bence Ali Koç istifa etmemeli. Tabii ki başarılı mı Fenerbahçe, değil. Ancak kendisi istediği sürece ve devam edip de bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece ona tekrar şans verilmeli. Gözden kaçan bir nokta var. Futbolun ekonomisi maalesef ülkemizde son 10 yılda geriye gitti. En önemli etkenlerden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüplerin borçlarından dolayı hareket kabiliyetleri azaldı. Bütün hayatını Fenerbahçe'ye adamış durumda" açıklamasında bulundu.

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Cansu Canan Özgen, Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı - Son Dakika
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