Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Güçlü Mesaj

Spor

- Acun Ilıcalı: "Bu turda iddialı olduğumuzu düşünüyorum"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı:

"Doğru projeyle, doğru hocayla devam ediyoruz"

"Adım adım yükseliyoruz"

"Yabancı VAR gelmesi Türk futbolunun kırılma noktasıydı"

İSTANBUL - Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, "Bu turda da güçlü rakiple oynayacağız ama iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin arkamızda olduğunu hissediyoruz. İnşallah Türk futbolu için de önemli başarıları elde ederiz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da idmanı yerinde takip etti ve daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek istediklerini vurgulayan Ilıcalı, "Elemelerde en zor gruptan çıktık. O zamanlarda da 'rakiplerimiz hem formda hem iddialı, güçlü rakipleri' diye söylüyorduk. Çok zor maçlar oynadık, UEFA kurallarından dolayı eksik kadrolarla oynadık. Sakatlık olan oyuncuların yerine koyamadığımız dönemler oldu. Genç takım oyuncularıyla çıktığımız deplasmanlar oldu. Kulübede 5 genç oyuncumuzun olduğu maçlar oldu. Bunların hepsini aştık. İkinci tura çıktık, bu turda tam anlamıyla gücümüzü gösterdik. Orada da transfer yapabilmiş olmanın avantajı var. Anderlecht'i eledik. Yine zorlu bir rakip, Glasgow Rangers. Hocamıza inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz. Takımın havasını görüyorsunuz. Adım adım yükseliyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz ama Avrupa kupalarında hiçbir maçın ne garantisi var, ne de birçok maçın favorisi var. O yüzden ben çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Doğru projeyle, doğru hocayla devam ediyoruz"

Teknik Direktör Jose Mourinho'ya olan destekleriyle ilgili de konuşan Ilıcalı, "Süper Lig için söyleyebileceğimiz tek bir şey var; en başından beri planladığımız gibi yeni bir teknik direktörün, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldiği çok iyi bir kadronun oluşturulduğu sezon başladı. Sezon başlarken her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları, takıma alışma süreci olsun hocamız da gördüğünüz gibi takımı önce tanıyıp, sonra bir sistem geliştirip o sistem üzerinde sonunda meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine hep güvendiğimizi söyledik. En ağır eleştiriler varken bile hocamıza hep başkanımız başta olmak üzere "arkandayız" dedik. Ben de kendisiyle her gün beraberim. Futbol önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Bence bütün başarının sırrı bu. Fenerbahçe'nin şu anda yaptığı da bu. Doğru projeyle, doğru hocayla devam ediyoruz. Ocak ayında eksikleri tamamladık. İyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce UEFA Avrupa Ligi'nde sonra ligde yolumuza devam edeceğiz. Güzel günler yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı VAR gelmesi Türk futbolunun kırılma noktasıydı"

Türk futbolunda bir şeylerin değiştiğini ve adaletin tecelli ettiğini belirten Ilıcalı, "Futbolun psikolojik tarafı çok önemlidir. Aynı takımın aynı oyuncularla iyi oynayıp-kötü oynadığını gördüğümüz gibi bunun arkasında psikolojik tarafları da vardır. Psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Takım içerisinde tam bir birleşme var. Son haftalarda taraftarımızı övdüm ve fazlasını hak ediyorlar. Camia olarak psikolojimiz gayet iyi. Yabancı VAR gelmesi Türk futbolun kırılma noktasıydı. Yabancı VAR geldikten sonra ivmenin bize doğru döndüğünü görüyoruz. İlk yaptığımız şey futbola adaletin getirilmesiydi bunun için çok çabaladık. Sonra diğer kulüplerimiz de aynı şekilde destek verdiler. Sorunları onlar da gördü. Türkiye'de artık bir şeyler değişiyor. Eskisi gibi 'şu maça bu hakemi atayım' devirleri bitti. Bu hafta içerisinde veya sonraki hafta açıklamalarım olacak. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Türk futbolunda adaletin tecelli ettiğini her geçen gün daha iyi görüyorum. Derbi maçında da aynı şekilde. Bu değişkenlikler, 'hangi ruh halindeydim, nasıl verdim bu penaltıyı? Kendimde değildim'den artık daha güzel günlere geldik. O açıdan da umutluyuz. Camia olarak heyecanlıyız. 3 kulvarda da devam ediyoruz. Kadromuza inanıyoruz. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu turda iddialı olduğumuzu düşünüyorum"

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek Türk takımının Fenerbahçe olduğunun hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Bir yandan sevindiriyor, bir yandan üzüyor. Avrupa'da tek takım olmak çok önemli evet ama niye birkaç takımımız daha olmasaydı. İyi, güçlü takımlarımız var. Hayalimiz birçok takımımızın buralarda olması. Bu turda da güçlü rakiple oynayacağız ama iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin arkamızda olduğunu hissediyoruz. İnşallah Türk futbolu için de önemli başarıları elde ederiz. Bu tur bizim için hedef değil, sadece bir engel."