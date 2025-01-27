Acun Ilıcalı'dan Hakem Yorumları

Spor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de kulüp asbaşkanı Acun Ilıcalı, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Ilıcalı, kritik maçlarda orta hakemlerin de yabancı olmasını istediklerini belirtti.

Oynanan futboldan ve geri dönüşten gurur duyduklarını ve taraftarın bunda büyük etkisinin olduğunu aktaran Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz. Böyle güzel bir takımın taraftarı olmaktan gururluyum. Bugün de yöneticisi olmaktan gurur duydum. Kadıköy'de bugün Fenerbahçe taraftarı bana yıllar önceki Gaziantep maçını, geçtiğimiz dönemdeki Rennes maçını hatırlattı. Bu geri dönüşlerdeki taraftar etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Bu açıdan onlara minnettarım. Taraftarımız bizim her zaman itici gücümüzdür, onlar olmadan bu takımın başarıya gitmesi çok kolay bir şey değil. Taraftar bugün bana göre taraftarlık dersi vermiştir, şimdi hep beraber şampiyonluğa gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Statta her zaman benzer atmosferi görmeyi istediklerinin altını çizen Ilıcalı, "Biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz rakip yok. Önce tek yumruk olmamız lazım. Hep söylüyorum geliyoruz diye, evet geliyoruz. Taraftarımızla geliyoruz. Deplasmanda bizi çok gururlandırmışlardı, şimdi aynı şekilde Kadıköy'de şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biri vardı. Sonuca etkisi çok büyük oldu." diye konuştu.

Galatasaray ile ilgili uzun süredir açıklama yapmadıklarını dile getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı, şöyle devam etti:

"Rakibimiz de bu konuda maşallah özen gösteriyordu. Ne zamana kadar, fark 6 puana inene kadar. Bir anda şaşırtıcı bir şekilde yabancı VAR'la ilgili sitem duymaya başladık. Gerçekten şaşkınım neden çünkü yabancı VAR gelince rakibimiz biz de istiyorduk dedi. Yabancı VAR'ı beraber istedik, geldi şimdi itiraz ediyorsunuz. Düşündüm bulamadım, yabancı VAR'da neye itiraz edebiliriz. Biz dünyanın en iyi hakemleri VAR'a gelecek demedik. Bizim hakemlerin standardında olduğunu düşünün. Biz hatalarda da eşitlik istiyorduk. Devamlı bir takıma pozitif, bir takıma negatif olmasın diyorduk. Yabancı VAR'ı bu yüzden istedik. Biz geçen sene yabancı VAR istediğimizde şampiyonluğu en etkileyecek maçta hakkımız yendiğinde ortalığı birbirine kattık mı, hayır."

"Orta hakemin de bu saatten sonra yabancı olmasından yanayız"

Acun Ilıcalı, ligde kritik maçlarda orta hakemlerin de yabancılardan seçilmesini istediklerini ifade etti.

Galatasaray'ın Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili dün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Acun Ilıcalı, şunları aktardı:

"Rakibimizin 'hakem daha önce hata yaptı', 'bu maçta dikkatli olsun' ifadeleriyle hakemi baskı altına alma çabalarını gördük. 'Gözümüz hakemin üstünde olacak' açıklamaları. Yabancı VAR olunca gözün üstünde olsa ne olur olmasa ne olur ama yerli hakem için öyle değil. Yerli hakemle ilgili bir gün önceden böyle müdahalelerde bulunulması bizim açımızdan ligin bundan sonrasıyla ilgili yeni bir soru işareti doğurmuştur. Biz orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz, sarı kartlar biliyorsunuz VAR'la ilgili bir konu değil. Sarı kartlarda 30 sarı kart kadar dengesizlik var. Bu konuda da orta hakemin de bu saatten sonra yabancı olmasından yanayız. Ben Galatasaray'ın da bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Dikkat ederseniz orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var, sürekli yakınıyorlar. Şu anda teklifimizi yapıyoruz, orta hakemlerin de bu saatten sonra şu anda kritik maçlar için olabilir bu, yabancı olmasını istiyoruz. Derbiler de olmazsa olmazı."

Türk hakemlerinin baskı altında kaldığını anlatan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Madem VAR'da aynı görüşteler herhalde orta hakemi de yabancı isterler diye düşünüyorum. Buradaki itirazımız şu, bir gün önceden hakemi tehdit ediyorsunuz, aba altından sopa gösteriyorsunuz. Dün orta hakemin net şekilde 2 sarı kartı 2 kere üst üste vermeyip 2 kırmızı kartı atladığından tüm kamuoyu hemfikir. Orta hakem sorunumuz olduğu belli. Kırmızı kart zaten görülmüyor, süre her geçen gün artıyor. Bundan son derece rahatsızlık duyuyoruz. Orta hakemler konusunda rakibimizin de bu konuda desteğini bekliyoruz. Hem itiraz ediyorlar hem bir gün sonra maçı yönetecek hakeme eski hatalarını hatırlatıyorlar. Demek ki memnun değilsiniz, en kısa zamanda orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Sarı kartların hangisi doğru yanlış bilemem. Başka takım yöneticileri gibi sadece aleyhime hataları bulmaya çalışmıyorum. Hakemleri töhmet altında bırakmayacağım. Hakemlerimiz iyi niyetli ya da kötü niyetli olabilir bu beni ilgilendirmiyor, bizim canımız yanıyor."

Türkiye'de hakemler konusunda sezon başından beri birçok şeyi değiştirdiklerine vurgu yapan Ilıcalı, "Federasyonumuza güveniyoruz ama hakemlerde problem var diye üstüne basarak söyledik. Federasyon gördü hatayı ve yabancı VAR hakemini getirdi. Bence yabancı VAR çok önemliydi. Devamında yabancı hakemi de getireceğiz. Başkanımız sağ olsun kulübümüz için önemli bir değer. İlk Göztepe maçında talihsiz olaylar olmuştu taraftarımıza karşı. Bu maç, gurur maçıydı. Futbolcularımızı ayrıca tebrik ediyorum. En-Nesyri geldiği zaman kimlerin neler dediği aklımızda. Biz şampiyonluğa gidiyoruz, inandık, kenetlendik, taraftarla tek yumruk, tek aile olarak, büyük camia olarak şanlı Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşımak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Transfere ilişkin de konuşan Ilıcalı, Talisca konusunda şunları ifade etti:

"Talisca konusunda biz uzun süredir kendisiyle temastaydık. Galatasaray son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda belli teşebbüslerde bulundu. Transferde böyle şeyler olabilir. Biz de bulunuyoruz ama bizde genelde başarıyla sonuçlanıyor. Açıkçası futbolcularla ilişki kuruyoruz, kulüplerinden izin alıyoruz. O ilişki, güçlü bir ilişki oluyor. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor, camiayı iyice araştırınca kendisini bu camianın parçası olarak görüyor. Sonra o teklif, bu teklif geldi konusunda hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakibimizin teşebbüsleri oldu, olmadı diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Transferde böyle şeyler var. Talisca kendisini Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor, gerekeni yapacağız. Problemleri tek tek aşarak oyuncuyu getirmeye çalışacağız."

Acun Ilıcalı, Milan Skriniar konusunda herhangi bir problemin bulunmadığını ve oyuncunun sakat olduğuna dair ortaya atılan iddiaları gülerek karşıladıklarını da sözlerine ekledi.