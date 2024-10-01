Acun Ilıcalı'dan Hakemlere Sert Tepki

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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 7 haftasındaki hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Bu sezon sistemi de devirerek, inşallah bu rezaletlerin yaşanmasını engelleyip hep beraber şampiyonluğa koşacağız." dedi.

Ilıcalı, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçtan sonra durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Hakem hocalarını dinledik. Türkiye'de futbol, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Birinci sorum bu. Gerçekten her şey adil ve futbol tam anlamıyla adaletli mi? Somut şeyler konuşacağım. Net bir şekilde ortaya koyacağım. Cevap verecek olanlar somut şeyler üzerinden cevap versinler. Laf kalabalığı yapmasınlar. Bize saldırmasınlar." ifadelerini kullandı.

Üç sezondan bu yana hakemlerin kendileri aleyhine hatalı kararlar verdiğini savunan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"İki sezon önce Fenerbahçe lige iyi başladığı dönemde bir anda Galatasaray ile oynanan maçta skor 2-0'dan 2-2'ye geldi ve Galatasaray puan kaybedince Galatasaraylı bir yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz.' dedi. Sonra bu tehdit üzerine Fenerbahçe'nin defalarca hakkı yendi. Sonra da Galatasaray cephesinden 'Niye bu konuları geriyorsunuz, hepimiz kardeşiz.' denildi. Tüm konuları, 8 hakem yorumcusunun onayıyla konuşuyorum. Geçen sene Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek, 'Hayatımda gördüğüm en kötü hakem.' dedi. Maçı da Galatasaray kazanmış. TFF'ye karşı da 'Sizin kirli elleriniz var' diye açıklama yapıldı. TFF'ye ağır açıklamalar ve bir anda tekrar aynı senaryo. Fenerbahçe'nin her türlü puanı gasp ediliyor. Üç sarı karta 15 sarı kart orantısızlığı var. En acısı geçen sezonki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde haksız yere oyuncumuz atılmış, 10 kişi kalınca sevinen Galatasaraylı futbolcu var. Bu, sezonun özeti. 'Sizin oyuncunuzu attırdım ve işte bu' diyor. Torreira'nın havaya kalkan yumruğu. Türk futboluna kalkan yumruklar..."

"Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14"

Fenerbahçe taraftarına bazı sözler vererek sezona başladıklarını anlatan Acun Ilıcalı, "Bu sene sistemi de yıkacağımızı söyledik. Bazı şeylerin düzeleceğine inandığımız için buradayız. Derdimizi anlattık, adalet istediğimizi söyledik. Tüm hakem hocalarına göre, Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Fenerbahçe'de ise bu rakam 1. Beşiktaş'ta da 1. Hepsinin ortak kararı. Sarı kart verilmediği zaman maç adil olur mu? Sekiz hakem hocasının kabul ettiği bir gerçeği açıklıyorum, Fenerbahçe'nin resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. 7'nci haftada da verilmedi. 7 haftada 7 penaltımız verilmedi. Bu nasıl bir lig ve dünya? Anlatsınlar bana. 7 penaltısı verilmeyen ve rakibine 14 sarı kart verilmemiş... Bu lig adil mi? Adilse adil deyin. Acı gerçek. Hepsi somut." diye konuştu.

"Bu yaşadıklarımızın adı rezalet"

Galatasaray- Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında yaşananlara tepki gösteren sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, şu görüşleri aktardı:

"Bu hafta bana göre 2 kere 2'yi 3 yapma haftasıydı. Bunu da yaşadık. Bunu tahmin etmiyordum. Bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki iki pozisyonda VAR incelemesi için 9,5 dakika oyun durdu. Maçın sonunda Galatasaray'ın gol yeme ihtimali var. 17 dakika uzamış, maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Bir anda 6 dakika oldu mu sana 9,5 dakika. Orta yapılıyor, topu uzaklaştırıyorlar. Hakem durun, yok mu bir şey diyor? Bir şey yok diyorlar. Fazladan uzuyor ve bitiyor maç. Maçtan sonra hemen toplandık. Başkanımız, 'Arkadaşlar, operasyona hazır olun, başımıza yarın bir şey gelecek' dedi. Maç başladı ve komik şeyler yaşadık. Pozisyonlarda bayrak kalkmaya başladı. Kural bu değil. İkinci yarıda yan hakem, uzun top ve bayrak. Kuralların değişip değişmediğini sordum Ahmet Ketenci'ye. Atak yapıyoruz ve bir bayrak daha. Bırak da VAR'a gidelim. VAR'sız maç oynadık. Türkiye'de VAR başladığı günden beri 18 saniyede başlayan oyun var mı? Bu yaşadıklarımızın adı rezalet. Bu oynanan futbol değil. Kuralların dışına çıkıldı. Kuralları artık geçtik. Fenerbahçe'ye karşı başka şeyler uygulanıyor."

"Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözlerine de tepki gösteren Ilıcalı, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış." değerlendirmesinde bulundu.

"TFF'ye kredi vermek zorundayız"

Yaşanan hakem hatalarını belgeleriyle anlatmak için Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret ettiklerini belirten Acun Ilıcalı, "TFF'yi ziyaret ettik. Bu olayları belgeleriyle sunduk. Bu federasyon, adalet geleceğine dair bize bazı sözler verdi. TFF, adalet getirmek istiyor. Biz de ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Bunu başaracağız. Ortalığı yakarak ve yıkarak değil, iletişimle başaracağız. TFF, adalet konusunda kimseye taviz vermeyeceğini söyledi. Ortada bir facia var. Aklın almadığı bir durum var. TFF de bunun farkında ve buna izin vermeyeceğini söylüyor. Onlara bir kredi vermek zorundayız. TFF, bu yapıyı mutlaka yıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yetkim olsa yarın yabancı hakem getiririm"

Hata yapan hakemlerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizen Ilıcalı, şunları söyledi:

"Yerli hakem diye bir şart olduğunu düşünmüyorum. Getirirsin yabancı hakemi, yapamayan varsa yenisi gelir. Futbolun milleti olmaz. İngiltere'de hakem konusu yok. Çünkü art niyet yok. Hakem baskı altında değil. Yetkim olsa yarın yabancı hakem getiririm. Bunun çözümü bu. Adam hata da yapsın. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bu sezon sistemi de devirerek, inşallah bu rezaletlerin yaşanmasını engelleyip hep beraber şampiyonluğa koşacağız. Sistem yıkılacak. Bu konuda taraftarlarımız güvensin. Bu kadar adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz. Jose Mourinho da şaşkın. Anlam veremiyor. Hocamıza güveniyoruz. Onunla şampiyonluğa yürüyeceğiz."