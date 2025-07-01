İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi.
Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine ilişkin soruyu ise yanıtsız bırakırken, "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'dan Hull City İçin İddialı Açıklama - Son Dakika
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