Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yayıncısı TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, maç sırasında ekrana gelen bahis sitesi reklamları hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, reklam panolarının İzlanda Federasyonu'na ait olduğunu ve bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadıklarını belirtti.

15.10.2024 08:01  Güncelleme: 08:52
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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yayıncısı TV8 ekranlarında maç oynanırken gösterilen bahis sitesi reklamları ile ilgili kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

"BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK"

Acun Ilıcalı açıklamasında, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" dedi.

Acun Ilıcalı\'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    acilen seçime gitmeliyiz Ülke raydan çıkmış suç tavan yaptı ülkede 13 33 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    acuna para gelsinde gerisi hikaye 25 13 Yanıtla
  • Barış:
    Karı para+kara para=Acun 21 6 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN:
    Panoyu buzlayıp Köfteci yusufun reklamını yapsaydın sende acun bey. 15 6 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Saha kenarındaki reklam panoları izlanda federasyonunun anlaşması gereği koyuluyor hatta türk markalarda vardı. Acun yada tv8 ne alakası cahil cahil konuşmayın bir araştırın. 9 4 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    He canım bizde yedik . Nasıl olsa kimse hesabını soramıyor..yiyin gitsin.. 6 6 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    He bizde inandık. 6 3 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    yeni kapitalist dünyanın zengin yüzü acunn.. 0 2 Yanıtla
  • pakart bell:
    ACUN u kıskanan6s lilerin uydurması.. kıskananlar çatlasın 0 0 Yanıtla
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