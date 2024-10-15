Acun Ilıcalı\'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama

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"Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek"

Süper Lig\'den bir transfer daha yapıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yayıncısı TV8 ekranlarında maç oynanırken gösterilen bahis sitesi reklamları ile ilgili kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

"BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK"

Acun Ilıcalı açıklamasında, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" dedi.