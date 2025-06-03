Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi

Acun Ilıcalı\'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi
03.06.2025 22:01
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulübün seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybetmeleri durumunda Ali Koç'un hayatını geri kazanacağını söyleyen Ilıcalı, ''Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni burada arasanız bulamazsınız.'' dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, seçim sürecine dair konuşarak çarpıcı açıklamalara imza attı.

''BUNDAN SONRA BİR YOLU AÇMIŞ OLMAYACAK MI?''

Kongre üyelerinin imza kampanyası hakkında konuşan Acun Ilıcalı, ''İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı?'' dedi.

''BENİ ARASANIZ BULAMAZSINIZ''

Eylül ayında gerçekleşecek seçim ile alakalı yorum yapan Ilıcalı, ''Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni arasanız bulamazsınız.'' sözlerini sarf etti.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Burak:
    "Beni arasanız bulamazsınız" diyor ya ahahahahaha siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ülkenin en büyük sivil toplum oluşumlarından birinde büyük güce sahip olup dokunulması zor olmanın gücüne ayrıcalığına sahip olarak bize şükredeceksiniz! Her anlamda kulübe, taraftar gücüne muhtaçlar. Taraftar ise isimlere muhtaç değil, zengin çok biri gider diğeri gelir! Bizim aradığımız akıl vizyon, takımın motivasyonunu bozmayacak kenetlendirecek isimler 114 1 Yanıtla
  • abdullah yazıcı:
    Gitme ne olur yalvaran var sanki bir daha kadıköye uğrama yeter Fenerbahçeyi ağzına alma yeter 86 1 Yanıtla
  • Sinan:
    imzalar toplandı çırpınma GİDECEKSİNİZ! can sıkıntısından oyun oynar gibi keyfine yöneticilik yapıyolar bi de kibirlerinden geçilmiyor. güya para veriyor, borç ikiye katlanmış. samatta frey ademi vizyonsuz transferler, 6s yıldızlar getirince onlardan görüp daha iyi isimlere anca gidebildi ki o süreçte herkes şampiyon oldu. gidin eğlencenize başka takımlarda devam edin. Burası sizin hobi alanınız değil, sahipli değil, halkın taraftarın takımı FENERBAHÇE! 68 2 Yanıtla
  • Süvari Bey:
    Abi iyi diyorsun da yapamıyorsunuz bu işi. Adamlar fırsatını buldu Osimhen'i getirdi şampiyonluk kazandı. Siz ne yaptınız. Nereye kusursuz birini buldunuz. Defans, kale, orta saha hiçbir yerde sorunsuz denilecek bir transfer yok. 49 1 Yanıtla
  • TÜRK:
    "takım çok iyi gidiyor öveceksin, takım kötü giderse eleştirecek birileri var. ocak ayında bir şey söylemedin de mayıs ayında hangi yüzle eleştiri yapıyorsun. o gün demiyorsan, bugün saçma sapan sözlerle bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz." kendini eleştirenlere ağır konuşuyor... susun özür dileyin ki takımın başından eksik olmasınlar... muhtaçsınız muhtaaaaaaç yoksa ikinci bile olamazsınız bak, GS şampiyonlukları izleyemeye devam ;))) 9 39 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    Ülke durumu şu an ne durumdaysa FB nin de durumu aynı.. İktidar değiştigi zaman o zaman Lig durumunu da iyi takip et 1-2 sene sonrasında da şikayet etme asla. 0 0
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