Acun Ilıcalı\'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, seçim sürecine dair konuşarak çarpıcı açıklamalara imza attı.

''BUNDAN SONRA BİR YOLU AÇMIŞ OLMAYACAK MI?''

Kongre üyelerinin imza kampanyası hakkında konuşan Acun Ilıcalı, ''İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı?'' dedi.

''BENİ ARASANIZ BULAMAZSINIZ''

Eylül ayında gerçekleşecek seçim ile alakalı yorum yapan Ilıcalı, ''Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni arasanız bulamazsınız.'' sözlerini sarf etti.