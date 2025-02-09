Acun Ilıcalı, Derbide Yabancı Hakem İstiyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Derbide Yabancı Hakem İstiyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinde yabancı hakem talep ettiklerini belirtti.

09.02.2025 22:21
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- Acun Ilıcalı: "Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz"

ANTALYA - Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, derbiyi yabancı hakem yönetmesi yönünde beklentilerinin olduğunu belirterek, "Buradan hemen bir çağrıda bulunalım, iki takım beraber bu konuda federasyona istekte bunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Öncelikle çok mutluyuz. Çünkü çok önemli bir deplasman yine Alanyaspor. Takımımız bugün gerçekten maça iyi başladı. Kontrollü oynadı ve sonunda da 3 puanı aldı. Futbolcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Ama yine bir paragraf açmak zorundayım, çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki bence yükselen yıldızı taraftarı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri hissettim yaşadım. ve şu anda net bir şekilde söyleyebilirim ki; dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bugün birinci dakikadan itibaren hiç susmadı, inanın aklım hayalim almadı. Hiç susmayan tezahürat vardı" diye konuştu.

"Bence derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz"

Galatasaray ile oynayacakları derbi maçında yabancı hakem konusuna değinen Ilıcalı, "Federasyon tarafını bilmiyorum ama rakibimizden hafta içi yabancı hakeme pozitif demeçler geldi. Takip ettik medyadan biz de pozitifiz, iki takımın da pozitif olduğunu düşünüyorum. Federasyonumuzun da böyle bir gücü var. Dünyanın en iyi hakemlerinden buraya hakem getirilebilir. Galatasaray'ın da görüşü bu yönde, bizim görüşümüz de bu yönde. Zaten iki taraf da açıklamalar yaptı. Buradan hemen bir çağrıda bulunalım, iki takım beraber bu konuda federasyona istekte bunalım, bence derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Ama takdir federasyonundur. Ben Fenerbahçe Kulübü'nü temsilen Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yabancı hakem konusundaki açıklamaları takip ettik. Bu konuda onlar da başvursun biz de başvuralım" ifadelerini kullandı.

"Ceza almışız, ceza almıyor diye iddiada bulunuyor"

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun kendisi ile ilgili hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Ilıcalı, şunları söyledi:

"Benim açıklamalarıma dikkat ederseniz 1.5 aydır suçlamalara cevap veriyorum. Ondan sonra deniyor ki, Galatasaray ile ilgili konuşuluyor. Bir kere dün yaşanan bir olay oldu. Şahsımla ilgili bir olay oldu. Cevap hakkımı kullanıyorum. Nedense hep saha dışına çekilmeye çalışılıyoruz. Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor, ben niye alıyorum diye. Olabilir, alıştığımız şeyler. Bu iddia da maalesef yanlış, ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış. Ceza almışız, ceza almıyor diye iddiada bulunuyor. Üzücü tarafı, Sayın İbrahim Hatipoğlu 'Acun ile ilgili bir şey demedim' dedi. Sevgili Sezgin'i aradım ben de 'Ne oldu?' dedim, başka bir konuyu sordum, transferi sordum, 'Transferi bırak, Acun niye ceza almıyor, bir şey yazacaksan bundan bahset' dedi. 'Aksi bir iddia olursa mesleği bırakmaya hazırım' dedi. Sayın Hatipoğlu, benle yazışmalarını yalanladı, telefonumda duruyor. Sezgin'i de yalanlıyor. Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi."

"Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz"

Transfer ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Transferde fazlasını yaptık. Bırakın limiti, limiti geçtik. Şu an çözüm arıyoruz. Transferi taraftarımız istiyordu, biz de gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu, şampiyonluk için kenetlendik, bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Derbide Yabancı Hakem İstiyor - Son Dakika

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