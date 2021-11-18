Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim

Hull City'i satın almak için geri sayıma geçen Acun Ilıcalı, İngiliz medyasına röportaj verdi. Mayıs ve Haziran ayında satın alma sürecini konuşmak için Hull'a gittiğini söyleyen Ilıcalı; "Her iki tarafça da çok fazla ayrıntı tartışıldı. Allam Ailesi kulübü, daha üst seviyeye taşıyacak birine satmak istiyorlardı. Beni de çok iyi tanıyorlardı." diye konuştu.

"İLGİDEN YÜRÜYEMİYORUM"

Türkiye'de kendisi hakkında yalnızca olumlu şeyler söylendiğini belirten Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu benim gurur duyduğum bir şeydir. Kendi hakkımda konuşmayı sevmem ama en güvenilir Türkler arasında ilk 5 içerisindeyim. Bu benim insanlara yaklaşımımdan kaynaklanıyor.

Çok sıcakkanlı biriyim ve hayatımı sadece eğlenmek için yaşamıyorum. İnsanlara yardım etmek ve onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de insanlar beni çok seviyor, gördüklerinde sarılıyorlar. Beni evlerine ya da restoranlarına davet ediyorlar. İlgiden ötürü sokaklarda rahatça yürüyemiyorum."

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ama diğer takımların taraftarlarının da kendisini sevdiğini söyleyen Ilıcalı bununla gurur duyduğunu da ifade etti:

"Geçen ay Trabzonspor maçındaydım. Trabzonspor'un ateşli ve tutkulu taraftarları bile bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu bilmelerine rağmen benimle fotoğraf çektirmek istediler.

Genç İngiliz halkı ve tüm Hull topluluğu için iyi bir örnek olmayı umuyorum. En önemli hedeflerimden biri taraftarlarla büyük bir bağlantı kurmak ve kulübü bir araya getirmek olacak."