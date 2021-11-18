Üye Girişi
Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim - Son Dakika

Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim

18.11.2021 09:05
Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim

İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e röportaj verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Ilıcalı, satın alma sürecinden bahsederken kendisiyle ilgili bilgiler verdi.

Hull City'i satın almak için geri sayıma geçen Acun Ilıcalı, İngiliz medyasına röportaj verdi. Mayıs ve Haziran ayında satın alma sürecini konuşmak için Hull'a gittiğini söyleyen Ilıcalı; "Her iki tarafça da çok fazla ayrıntı tartışıldı. Allam Ailesi kulübü, daha üst seviyeye taşıyacak birine satmak istiyorlardı. Beni de çok iyi tanıyorlardı." diye konuştu.

"İLGİDEN YÜRÜYEMİYORUM"

Türkiye'de kendisi hakkında yalnızca olumlu şeyler söylendiğini belirten Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu benim gurur duyduğum bir şeydir. Kendi hakkımda konuşmayı sevmem ama en güvenilir Türkler arasında ilk 5 içerisindeyim. Bu benim insanlara yaklaşımımdan kaynaklanıyor.

Çok sıcakkanlı biriyim ve hayatımı sadece eğlenmek için yaşamıyorum. İnsanlara yardım etmek ve onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de insanlar beni çok seviyor, gördüklerinde sarılıyorlar. Beni evlerine ya da restoranlarına davet ediyorlar. İlgiden ötürü sokaklarda rahatça yürüyemiyorum."

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ama diğer takımların taraftarlarının da kendisini sevdiğini söyleyen Ilıcalı bununla gurur duyduğunu da ifade etti:

"Geçen ay Trabzonspor maçındaydım. Trabzonspor'un ateşli ve tutkulu taraftarları bile bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu bilmelerine rağmen benimle fotoğraf çektirmek istediler.

Genç İngiliz halkı ve tüm Hull topluluğu için iyi bir örnek olmayı umuyorum. En önemli hedeflerimden biri taraftarlarla büyük bir bağlantı kurmak ve kulübü bir araya getirmek olacak."

Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim

Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 08:54 Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı 08:49 Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz 08:09 Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz
Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu 07:49 Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu 07:23 "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın 01:21 Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı 23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu

Son Dakika Haberleri
09:05 Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim
08:54 Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek
08:54 Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı
08:48 Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı
08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
08:26 Ajan oldukları sanılan İsrailli çift serbest bırakıldı
08:21 Ölümden en çok korkan burçlar
08:10 WhatsApp'in yeni özelliğini Türk yazılım mühendisleri geliştirdi
08:09 Son dakika dolar ne kadar? Dolar artacak mı? Euro ne kadar? Dolar kaç TL? 18 Kasım dolar ve euro fiyatları
Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek         
08:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem         
08:00
Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı         
07:46
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı         
23:26
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 09:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement