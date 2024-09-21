Acun Ilıcalı: Fenerbahçe güçlü bir camia - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı: Fenerbahçe güçlü bir camia

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyetinin camiayı sarsmadığını açıkladı.

21.09.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, "Biz Fenerbahçe'yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ilıcalı, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yönetim ve futbolcular olarak çok üzgünüz ama şunun da altını çizmek istiyorum; nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa bir mağlubiyetle şampiyonluk kaybedilmiyor. Takımımızın oyun olarak gayet pozitif bir durum var. İstatistiklere baktığınızda hepsinde üstteyiz. Ama futbol sonuç oyunu, kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu bize şampiyonluk getirmedi bu dönemlerde. Nasıl şampiyonluk getirmediyse, bu sezon da koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok. Oynanan oyuna bakarım, gelecekle ilgili iyimser ama bugün çok üzgünüm" diye konuştu.

"Hocamız gerekli müdahaleleri yapacaktır"

Eylül ayında oynanan bir maçın sezon geneline etkisi olmadığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Yarından itibaren hemen gelecekle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Futbolla ilgili herkes bilir ki; eylül ayının ortalarını geçmiş dönemde oynanan bir maçın 8 aylık etkisi ne derece olabilir? Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız. Başarının yolunun, hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da aynı düşüncedeyiz. Hatalar var ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Hocamız eminim gerekli müdahaleleri yapacaktır. Taraftarımızı üzdüğümüz için hepimiz üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımız hep gelecekle ilgili"

Youssef En-Nesyri'nin performansı ile ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen'i neye bağlıyorsunuz? Bugün çok mu iyiydi. En-Nesyri de oynayamadı. Zaten forvetler böyle derbilerde pozisyon da bulamazlar. Bireysel şeylere girmeye gerek yok. Tabii ki çok iyi oynadı iddiasında değilim. Bir şeyler söylemem çok ayıp olur. Günlük konuşmak yerine, bizim inancımız hep gelecekle ilgili. Ben gayet iyimserim" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 99 puanla sezonu tamamlaması ile ilgili soruya Ilıcalı, "Şu anda 90 puan daha var. Baktığınız zaman aynı puanı da tutturabiliriz. 1 maç kaybettik, üzgünüz. Takımda motive eksikliği görmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı: Fenerbahçe güçlü bir camia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:26 Ölüme böyle gitmiş İşte Metin Arolat’ın sahnedeki son anları Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 00:37:49. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı: Fenerbahçe güçlü bir camia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement