Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı. İngiltere Championship'te kötü bir sezon geçiren Hull City'nin, bonservisi elinde olan Amrabat'ı transfer etmek için geri sayıma geçtiği belirtildi.

17.01.2025 08:29  Güncelleme: 08:42
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibi, eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.

ANLAŞTILAR İDDİASI VAR

Hull City'nin, Nordin Amrabat'ı transfer etmek için geri sayıma geçtiği belirtildi. Daily Mail'in haberine göre; İngiliz ekibi, AEK Atina'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Nordin Amrabat ile prensipte anlaştı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Nordin Amrabat, bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıktı. 37 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist üretti. Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sofyan Amrabat'ın abisi olan Nordin Amrabat, Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray'da forma giymişti.

Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
Acun Ilıcalı Galatasaray\'ın eski yıldızı ile anlaştı

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    amrabat fenerde oynamıyormu ne ara yıldız olmuş bu adam bizim niye bundan haberimiz yok 2 17 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    nordin Amrabat, sofyan amrabatin abisidir cahil ferhat 14 2 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Galatasaray Floryada kapı önüne eski buzdolabını koysa 3 dk sonra alır Acun bey. 12 4 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Çöpçü acun 13 1 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    Acun'un vizyonu işte ?? 9 3 Yanıtla
  • res:
    Acun abi bjk nin yönetimine katıl lütfen yoksa helak olup gideceğiz, büyük takımlar zaten geçiriyor da Anadolu takımları da saplayacak yakında 6 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    acun un futbolcudan anlamaz..sinan engin bu konuda en iyisi 0 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Hulk City küme düşer fenerliler düşünsün bu adam alışmış futbolu Survivor zannediyo Survivor'da oyunun ortasında takımları değiştiriyor kuralları değiştiriyor zannediyorki futbolda böyle birsey 1 0 Yanıtla
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