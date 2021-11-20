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Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor

20.11.2021 00:27
Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor

İngiliz ekibi Hull City'yi satın almak için sayılı günü kalan Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Ilıcalı, İngiliz ekibini satın alma sürecinin olumlu gittiğini belirtirken, "Hull City'i bir İnter veya bir Manchester United yapma hayalim var" ifadelerini kullandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, İngiliz ekibiyle gerçekleştirmek istediği hayalleri anlattı.

"TÜRK FUTBOLCULARI VE ANTRENÖRLERİ DE BURADA EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Gidişat olumlu. Hull City'i bir İnter veya bir Manchester United yapma hayalim var. Bunun dışında Türk futbolcuları ve antrenörleri de burada en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor

Manchester United, Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor - Son Dakika
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