Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si sonunda galibiyeti hatırladı

İngiltere Championship 34. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Derby County karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 4-2'lik skorla kazandı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN HULL CITY

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Callum Elder (K.K), 39. dakikada Oliver McBurnie, 75. dakikada John Egan ve 74. dakikada Louie Koumas kaydetti. Derby County'nin golleri 17. dakikada Craig Forsyth ve 42. dakikada Samuel Szmodics'ten geldi.

HULL CITY 3 MAÇ ARADAN SONRA GALİP

Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra kazanan Hull City, 57 puana yükselerek play-off hattında yeniden iddialı konuma geldi. Derby County ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Porsmouth deplasmanına gidecek. Derby County, Blackburn'u kendi sahasında ağırlayacak.