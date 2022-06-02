Acun Ilıcalı'nın ilgilendiği isim şaşırttı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Hull City'ye transfer olabilir

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Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak katılan ancak forma şansı bulamayan milli oyuncu Ozan Tufan devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönmüştü.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Watford'da şans bulamayan ve ciddi bir form düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

ACUN ILICALI OZAN TUFAN'I İSTİYOR

Levent Ümit Erol'un haberine göre; medya patronu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'e Ozan Tufan'ı kazandırmak istiyor. Takımı aldıktan sonra yükselişe geçen Hull City, iddialı bir kadro oluşturmaya çalışıyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Ozan Tufan bu sezon 8'i Watford, 6'sı Fenerbahçe forması ile olmak üzere 14 maçta görev yaptı. Ozan'ın gol veya asist katkısı bulunmuyor.