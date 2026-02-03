Acun Ilıcalı\'nın maç sırasında yaptığı hareket İngiltere\'de gündem oldu

Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yaptıklarıyla İngiliz basınında gündem olmaya devam ediyor.

MAÇ ESNASINDA TARAFTARI GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Acun Ilıcalı, takımının ligde oynadığı son mücadelede sürpriz bir harekete imza attı. Takımını deplasmanda desteklemeye giden taraftarları görüntülü arayan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarla sohbet etti. Hull City taraftarları Acun Ilıcalı'ya büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bu anlar tribünlerde büyük coşku yarattı.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Bu renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, kısa süre içerisinde İngiliz basınında gündem oldu. Yapılan haberlerde, Acun Ilıcalı için ''Çılgın başkan'' yorumları yapıldı.

HULL CITY'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

Championship'te 30. hafta maçları oynanırken, Hull City bir maç maç eksiğine rağmen ligde 3. sırada yer aldı. Acun Ilıcalı'nın ekibi, sezon sonunda ilk iki sırada yer alarak doğrudan Premier Lig'e çıkmayı hedefliyor.