Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas, büyük talihsizlik yaşadı. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun 3 ay sakatlandığını açıkladı.
Sky Sports News'e konuşan Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Yunan futbolcu, 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Ilıcalı ayrıca, "Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi." dedi.
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