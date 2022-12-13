Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı

13.12.2022 16:11

Acun Ilıcalı, takımı Hull City'de forma giyen Dimitrios Pelkas'ın sakatlığı için açıklama yaptı. Fenerbahçe'den kiralanan Yunan futbolcunun son durumunu bizzat paylaşan Ilıcalı, "Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak" dedi.

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas, büyük talihsizlik yaşadı. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun 3 ay sakatlandığını açıkladı.

"3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Sky Sports News'e konuşan Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Yunan futbolcu, 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye geri dönecek.

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"TEK İHTİYACIMIZ SAKAT OYUNCULARIMIZIN GERİ DÖNMESİ"

Ilıcalı ayrıca, "Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi." dedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı - Son Dakika
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