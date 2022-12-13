Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas, büyük talihsizlik yaşadı. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun 3 ay sakatlandığını açıkladı.

"3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Sky Sports News'e konuşan Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Yunan futbolcu, 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye geri dönecek.

"TEK İHTİYACIMIZ SAKAT OYUNCULARIMIZIN GERİ DÖNMESİ"

Ilıcalı ayrıca, "Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi." dedi.