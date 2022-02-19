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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı

19.02.2022 21:24

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, galibiyet hasreti çekiyor. İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kalan takım uzun süre sonra puan aldı.

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.

HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.

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ŞOTA GALİBİYETE HASRET KALDI

Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvılar kullanılıyor İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvılar kullanılıyor 'Zeynep Kasırgası' Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var! "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı - Son Dakika
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