Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor

30.09.2022 14:15

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de deneyimli teknik direktör Shota Arveladze ile yollar resmen ayrıldı. İngiliz ekibinde boşalan göreve ise Sergen Yalçın ya da Ersun Yanal'ın getirileceği öne sürülüyor. Basında daha önce de Sergen Yalçın ismi ön plana çıkarken, Ilıcalı'nın tecrübeli hoca Ersun Yanal'ı da listeye alması büyük şaşkınlık yarattı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takımın başına getirdiği ilk teknik direktör olan Shota Arveladze'nin görevine son verdi. Gürcü hocanın ayrılığı sonrası ise İngiliz ekibi için 2 bomba isim gündeme geldi.

ACUN, SERGEN YALÇIN VE ERSUN YANAL İLE TEMASTA

Hull City'de Shota Arveladze döneminin sona ermesi ile yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Championship ekibinin yeni hocasının Türk bir isim olacağı konuşulurken, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal isimleri öne çıkıyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni hamlesi çok ses getirecek! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal sesleri
Ersun Yanal-Sergen Yalçın

"GÖRÜŞLERİMİZİN UYUŞMADIĞINI ANLADIK"

Ayrılığa ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Odak noktamız şimdi Andy ve ekibini desteklemek, bu kulübü ileri götürmek için mümkün olan en iyi teknik direktörü bulmak." ifadelerini kullandı.

HULL CITY GALİBİYETİ UNUTTU

İngiliz ekibinin başında 30 resmi maça çıkan teknik direktör Shota Arveladze 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak büyük hayal kırıklığı yaşattı. Deneyimli hocanın sonunu ise Hull City ile son 4 haftada aldığı üst üste mağlubiyetler getirdi.

Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
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Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor - Son Dakika
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