Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi - Son Dakika

Yeni sezonda Premier Lig'e çıkma mücadelesi verecek Hull City, Hatayaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Adama Traore'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

Adama Traore

TRAORE'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı. Malili futbolcuyla 3 yıllık anlaşma imzalayacak İngiliz ekibi, Traore'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Hatayspor'a bonservis bedeli ödemeyecek.