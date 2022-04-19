Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi

19.04.2022 16:50
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi

İngiltere Championship'te top koşturan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonun ilk transferini Hatayspor'dan yapıyor. İngiliz ekibinin, Adama Traore ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Malili futbolcu için Hull City, Hatayspor'a herhangi bir ödeme yapmayacak.

Yeni sezonda Premier Lig'e çıkma mücadelesi verecek Hull City, Hatayaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Adama Traore'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızına imzayı attırdı! İşte Hull City'nin yeni transferi
Adama Traore

TRAORE'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı. Malili futbolcuyla 3 yıllık anlaşma imzalayacak İngiliz ekibi, Traore'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Hatayspor'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi - Son Dakika


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