Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

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Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i transfer etmek için harekete geçti. Premier Lig ekibinin genç file bekçisi için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği öne sürüldü. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken transferin ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Hull City, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Türkiye'den genç bir futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Premier Lig'de oynadığı ilk 5 karşılaşmada 8 puan toplayan Hull City'nin transfer listesindeki isimlerden birinin Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer olduğu ortaya çıktı.

18 YAŞINDAKİ KALECİYE KANCA

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre Hull City, 18 yaşındaki Deniz Dönmezer'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında öne çıktı. Avrupa'dan farklı takımların da ilgisini çeken genç kaleci için İngiliz ekibinin ocak ayında anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

MASADA 1,5 MİLYON STERLİN VAR

Hull City ile Kayserispor arasındaki transfer görüşmelerinin temmuz ayında başladığı ifade edildi. İngiliz kulübünün Deniz Dönmezer için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu, ayrıca Kayserispor'a oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay vermeyi teklif ettiği öne sürüldü. Hull City'nin genç kaleciyle uzun vadeli sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

TRANSFER OLURSA KAYSERİSPOR'DA KALABİLİR

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken henüz resmi bir anlaşmaya varılmadı. Transferin gerçekleşmesi halinde Deniz Dönmezer'in sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymeye devam edebileceği belirtildi.

Acun IlıcalıKayserisporHull CitySterlinSporSon Dakika

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