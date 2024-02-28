Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı önce Championship ekiplerinden Hull City'i ardından, İrlanda Premier Lig takımlarından Shelbourne'ü satın almıştı. Hull City şimdilerde Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor.

Futbol dünyasındaki yatırımlarla sık sık adından söz ettiren Acun Ilıcalı bu kez UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Ceferin'le, ülkesi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bir araya gelen Ilıcalı paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ilıcalı paylaşımına "UEFA'nın değerli başkanı sayın Ceferin'e gösterdiği misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbol dolu çok güzel bir sohbet oldu." notunu düştü.

Bu buluşma hakkında Slovenya basınında da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Ilıcalı, PrvaLiga'da yer alan Olimpija Ljubljana'yla ilgileniyor.