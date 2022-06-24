Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi

48 yaşındaki hakem Fırat Aydınus, geçtiğimiz sezon ortasında alınan karar ile hakemliği askıya alınan isimlerden olmuştu. Aydınus, MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri döndü ve 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanya spor maçının ardından hakemlik kariyerini son noktayı koydu.

ACUN ILICALI İLE PROJE

Medya patronu Acun Ilıcalı, hakemlik kariyerini noktalayan Fırat Aydınus ile fotoğraf paylaşarak, "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa" yazdı. Bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Aydınus'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de, Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlaması ya da yeni sezon için düşünülen spor programında hakem yorumcusu olması bekleniyor.