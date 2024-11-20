Acun Ilıcalı\'ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Spor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Acun Ilıcalı, TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçuna yönelik soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı (İHA), soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğunu bildirdi.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında dün akşam deplasmanda Karadağ ile karşılaştı, maçı TV8 canlı yayımladı.

Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Olay Türkiye'de dün akşam özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ilıcalı: 'Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir'

TV8 kanalı ve Exxen dijital platformunun sahibi olan Acun Ilıcalı, tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti.

Ilıcalı açıklamasında "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir" dedi ve ekledi:

"Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

Ilıcalı ayrıca TRT'nin 16 Kasım 2021'de yayımladığı Karadağ-Türkiye maçının görselini paylaştı.

Görselde, panolarda yine bir bahis şirketinin reklamının yapıldığı görülüyor.