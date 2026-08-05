Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti

Acun Ilıcalı\'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Olympiakos'un milli kalecisi Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki file bekçisi için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. İngiliz kulübü, Olympiakos forması giyen Yunan milli kaleci Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Hull City'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin kulüp rekoru kıran bir bonservis bedeliyle transfer edildiği belirtilirken, Tzolakis ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transfermarkt verilerine göre İngiliz ekibi, Yunan file bekçisi için 23,3 milyon euro bonservis ödedi.

Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti

FENERBAHÇE MAÇINDA YILDIZLAŞMIŞTI

Konstantinos Tzolakis, Olympiakos'un 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynamıştı.

Yunan kaleci, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı oynanan rövanş maçının seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtararak takımını yarı finale taşımış, Fiorentina ile oynanan finalde de kalesini gole kapatarak kupanın kazanılmasında başrol oynamıştı.

OLYMPIAKOS KARİYERİ

Olympiakos formasıyla toplam 131 resmi maça çıkan Tzolakis, bu karşılaşmaların 64'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. 23 yaşındaki kaleci, gösterdiği performansın ardından kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti - Son Dakika

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