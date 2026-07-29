Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız

Acun Ilıcalı\'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Augsburg forması giyen 21 yaşındaki on numara Mert Kömür ile ilgileniyor. Hull City, genç oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, kadrosunu güçlendirme çalışmalarında rotasını Almanya’ya çevirdi. İngiliz temsilcisinin radarındaki son isim, Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Mert Kömür oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky’da yer alan habere göre; Hull City, 21 yaşındaki genç on numaranın temsilcisiyle masaya oturdu. Kulüpler arasında henüz resmi bir anlaşma ya da doğrudan bir bonservis pazarlığı gerçekleşmemiş olsa da Augsburg tarafına transfer ilgisine dair bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız

GİZEMLİ PAYLAŞIMINDAKİ SIR ÇÖZÜLDÜ

Acun Ilıcalı’nın kısa süre önce sosyal medyada bayrak simgeleriyle yaptığı paylaşım sporseverlerin dikkatini çekmişti. Paylaşımında Türk ve Alman bayraklarına yer veren Ilıcalı, söz konusu transferin tamamlanma olasılığını %70 olarak açıklamıştı. Almanya U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Mert Kömür gelişmesinin ardından, Ilıcalı’nın işaret ettiği ismin genç oyuncu olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Augsburg formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki futbolcu, skora 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen Mert Kömür’ün, Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Acun Ilıcalı, Hull City, Augsburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız - Son Dakika
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