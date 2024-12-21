Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 22. hafta maçında sahasında Swansea City ile karşılaştı. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Joao Pedro, 80. dakikada ise Mason Burstow kaydetti. Swansea City'nin golü 42. dakikada Harry Darling'den geldi.
İngiliz ekibinde forma giyen milli oyuncu Abdülkadir Ömür ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Abdülkadir, bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta forma giydi ve sadece 1 asist yaptı.
Ruben Selles'in öğrencileri, bu sonuçla ligde 13 maç sonra (80 gün) galip gelmeyi başardı. Acun Ilıcalı'nın takımı, bundan önce ligdeki son galibiyetini 1 Ekim'de deplasmanda oynanan 8. hafta karşılaşmasında QPR'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı.
Bu sonucun ardından Hull City puanını 19'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Swansea City ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Swansea City ise QPR ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Acun'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı - Son Dakika
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