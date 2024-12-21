Acun'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı - Son Dakika
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Acun'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 22. hafta maçında konuk ettiği Swansea City'yi 2-1 mağlup etti ve 13 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Kaplanlar, bundan önceki son galibiyetini 1 Ekim'de QPR deplasmanında almıştı.

21.12.2024 18:02  Güncelleme: 18:17
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 22. hafta maçında sahasında Swansea City ile karşılaştı. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜNÜ ESKİ FENERBAHÇELİ ATTI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Joao Pedro, 80. dakikada ise Mason Burstow kaydetti. Swansea City'nin golü 42. dakikada Harry Darling'den geldi.

Acun'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı

ABDÜLKADİR OYNAMADI

İngiliz ekibinde forma giyen milli oyuncu Abdülkadir Ömür ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Abdülkadir, bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta forma giydi ve sadece 1 asist yaptı.

Acun'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı

13 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Ruben Selles'in öğrencileri, bu sonuçla ligde 13 maç sonra (80 gün) galip gelmeyi başardı. Acun Ilıcalı'nın takımı, bundan önce ligdeki son galibiyetini 1 Ekim'de deplasmanda oynanan 8. hafta karşılaşmasında QPR'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı.

Bu sonucun ardından Hull City puanını 19'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Swansea City ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Swansea City ise QPR ile karşılaşacak.

Acun\'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı

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Son Dakika Spor Acun'un takımı Hull City, aylar sonra bir ilki başardı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    İNGİLTERE DE YAPININ SAPINI VERIYORLAR HUHU CİTY YE 11 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fenerbahçe Gibi İşte Şampiyonluk El Değiştirecek haaa haaa 3 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    alırsa 35 milyon galatasaraylinin ahını böyle küme düşer işte. 1 1 Yanıtla
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