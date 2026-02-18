Ada Hasırcı Olimpiyatlarda Slalomda Başarısız Oldu

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Ada Hasırcı, kadınlar slalom kategorisinde yarışı tamamlayamadı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde alp disiplini kadınlar slalom yarışları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılan Ada Hasırcı, slalom müsabakasındaki ilk yarışını tamamlayamadı ve oyunlara veda etti.