2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Ada Hasırcı, kadınlar slalom kategorisinde yarışı tamamlayamadı.
İtalya'daki organizasyonun 12. gününde alp disiplini kadınlar slalom yarışları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.
Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılan Ada Hasırcı, slalom müsabakasındaki ilk yarışını tamamlayamadı ve oyunlara veda etti.
Son Dakika › Spor › Ada Hasırcı Olimpiyatlarda Slalomda Başarısız Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?