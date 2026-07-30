Ada Vera Tüfekçiler Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Ada Vera Tüfekçiler Gümüş Madalya Kazandı

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Milli yelkenci Ada Vera Tüfekçiler, Polonya'da gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Milli yelkenci Ada Vera Tüfekçiler, Polonya'da düzenlenen Optimist Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Gdynia kentindeki organizasyonda yarışan Ada Vera Tüfekçiler, optimist kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Milli yelkenci, 49 ülkeden 292 sporcunun katıldığı şampiyonada sekiz yarış sonunda 37 net puana ulaşarak gümüş madalya kazandı.

Optimist Milli Takımı, Avrupa ikincisi

Polonya'daki şampiyonada milliler, takım halinde de Avrupa ikinciliği elde etti.

Optimist Milli Takımı, bireysel sonuçların ardından takım klasmanını ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA

Polonya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ada Vera Tüfekçiler Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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