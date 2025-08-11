Letonya Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Ada Zorbozan, kızlar kategorisinde 3. oldu.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riga'daki Ozo Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 85 sporcu katıldı.
Kızlar kategorisinde yarışan Ada, 233 (+17) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.
Son Dakika › Spor › Ada Zorbozan Letonya'da 3. Oldu - Son Dakika
